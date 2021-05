Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – il programma d’inchiesta condotto da Mario Giordano in onda in prima serata, su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato, come di consueto, al tema dell’occupazione abusiva di case private e ai disagi che il blocco degli sfratti introdotto per l’emergenza Coronavirus sta provocando ai piccoli proprietari immobiliari, da mesi nell’impossibilità di rientrare nelle proprie case, occupate da inquilini morosi in molti casi da prima che la pandemia cominciasse.

Si tornerà poi ad affrontare la tematica delle cure domiciliari contro il Covid-19 con il dottor Andrea Mangiagalli e la protesta dei medici di famiglia contro il nuovo protocollo considerato insufficiente.

Infine, un approfondimento con le novità e i risvolti politici sulla questione – e della vicenda di Denise Pipitone, che dopo 17 anni rimane un caso irrisolto e vede riaperte le indagini con la disposizione di nuove ispezioni nella casa dell’allora principale sospettata. “Fuori dal Coro” ha realizzato un’intervista esclusiva ai magistrati che per primi indagarono sulla scomparsa della bambina.

Tra gli ospiti anche: Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.