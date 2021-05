Rai2, stasera torna “Una pezza di Lundini”

Frank Matano e il cantautore Ghemon saranno gli ospiti di “Una pezza di Lundini”, il programma “inadeguato” condotto da Valerio Lundini, in onda su Rai2 martedì 11 maggio alle 23.40. “Una pezza di Lundini” è anche un programma di informazione catapultato in una dimensione disturbante e surreale. Il conduttore “inadeguato” è Valerio Lundini, in studio con lui Emanuela Fanelli e la band dei Vazzanikki. “Una pezza di Lundini”, prodotto da Rai2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini