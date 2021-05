Don Matteo 13, torna Flavio Insinna nei panni di Anceschi: “Sarà vedovo, Milena Miconi non ci sarà”

I fan della serie televisiva Don Matteo ricorderanno sicuramente il personaggio del Capitano Flavio Anceschi che ha caratterizzato la fiction nelle prime cinque stagioni e che era interpretato da Flavio Insinna. Ebbene, l’attore e conduttore tornerà a indossare la divisa nella tredicesima stagione della serie di Rai1 con Terence Hill e Nino Frassica. Secondo Bubinoblog, dovrebbe tornare come guest star per una sola puntata. Con lui, non ci sarà Milena Miconi, che interpretava la sindaca di Gubbio Laura Respighi e nel finale della quinta stagione sposava Anceschi. Ma andiamo con ordine.

La coppia composta dai personaggi di Anceschi e Laura Respighi è stata tra le più amate dagli spettatori della fiction di Rai1. I due, con il loro rapporto tormentato e litigarello prima di approdare al fatidico sì, hanno appassionato il pubblico. Sarebbe stato di certo piacevole rivedere insieme Flavio Insinna e Milena Miconi sul piccolo schermo. A quanto pare, però, ciò non avverrà. DiPiùTv, che ha sentito “un addetto ai lavori”, ha fatto sapere: “Purtroppo scopriremo subito che Laura non c’è più, se n’è andata tragicamente”.

L’uscita di scena di Laura Respighi, dunque, potrebbe essere giustificata con il decesso della donna. Milena Miconi, taggata da un utente, ha ripostato la notizia nelle sue Instagram Stories. Nel post si nota la pagina di DiPiùTv relativa a Don Matteo 13 accompagnata dalle parole incluse nel post originale: “L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie TV si assiste a scelte “strane” e certo non sarà l’ultima. Di sicuro, io guarderò altro”. Torniamo a precisare che queste parole sono state scritte dall’utente che ha originariamente pubblicato il post, dunque non è detto che Milena Miconi le condivida. Su Instagram, intanto, Nino Frassica ha confermato la notizia del ritorno di Flavio Insinna. Lo ha fatto con la consueta ironia:

“Ultime novità in Don Matteo 13. Il primo ciak non si gira più ad Assisi perché non è prevista nessuna scena ad Assisi. Si gira a Spoleto e Spoleto rimane Spoleto tranne Roma (nel secondo episodio che si gira a Fontana di Trevi dove Natalina seminuda si butta nella vasca) Don Matteo la rimprovera e Pippo piange.. torna Anceschi-Insinna, ma biondo. Cecchini che adesso è vedovo, si innamora di Lilly Gruber e tante tante altre novità”.

(Daniela Seclì – Fanpage)