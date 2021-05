Venom: La furia di Carnage: primo trailer italiano del film con Tom Hardy

Tom Hardy torna nel ruolo del celebre antieroe Marvel nel primo trailer italiano di Venom: la furia di Carnage diretto da Andy Serkis. Il film uscirà in autunno al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment.

Tom Hardy torna a essere ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi, nel primo trailer italiano di Venom: La furia di Carnage, atteso cinecomic che debutterà in autunno nei cinema italiani prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment.

Sequel del primo Venom diretto nel 2018 da Ruben Fleischer, il film è firmato questa volta da Andy Serkis, e vede tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady, alias Carnage.

Carnage fu creato nel 1992 dallo sceneggiatore David Michelinie e dai disegnatori Erik Larsen e Mark Bagley quando Venom, da avversario di Spider-Man, si trasformò in un anti-eroe e divenne protagonista di storie in proprio come Protettore letale.

Carnage è in possesso degli stessi poteri (forza, velocità e agilità aumentate e un fattore di guarigione più rapido della norma) e delle stesse debolezze (al fuoco e ai suoni acuti) di Venom, ma senza alcuna moralità.

Il criminale fu al centro di uno dei più noti crossover di Spider-Man degli anni Novanta, Maximum Carnage, che diede il titolo anche a un videogame di successo del 1994 per Super Nintendo e Sega Mega Drive.