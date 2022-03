Joaquin Phoenix diventa Napoleone per Ridley Scott

Il nuovo ruolo del camaleontico attore che dopo il folle Joker vestirà i panni del condottiero francese

A più di vent’anni da “Il Gladiatore”, Ridley Scott e Joaquin Phoenix tornano a lavorare insieme.

L’attore premio Oscar per “Joker” vestirà i panni di Napoleone Bonaparte, nel lungometraggio “Napoleon” le cui riprese sono attualmente in corso a Londra. Originariamente intitolato “Kitbag”, il film biografico dedicato alla figura storica dovrebbe indicativamente arrivare nel 2023.

Il film ripercorrerà l’ascesa di Napoleone al potere attraverso la sua relazione instabile con l’imperatrice Joséphine, che sarà interpretata da Vanessa Kirby, subentrata nella parte dopo l’abbandono di Jodie Comer, che era stata diretta da Ridley Scott nel suo ultimo film “The Last Duel”. Tra ritorni collaborativi da segnalare che la sceneggiatura è stata firmata da David Scarpa, che ha lavorato con il regista per “Tutti i soldi del mondo”.

Deadline Ridley Scott aveva spiegato: “Napoleone è un uomo che mi ha sempre affascinato. È arrivato dal nulla per governare su tutto, anche se per tutto il tempo ha condotto una guerra romantica con la sua moglie adultera, Josephine. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore, e quando non ci è riuscito, ha deciso di conquistarlo per distruggerla, autodistruggendosi nel frattempo”.

Parlando del protagonista scelto oculatamente, ha aggiunto: “Nessun attore potrebbe mai incarnare Napoleone meglio di Joaquin. Ha creato uno degli Imperatori più complessi della storia del cinema ne Il gladiatore, e ora ne creeremo un altro con il suo Napoleone”. Ricordiamo che “Il Gladiatore” fece guadagnare a entrambi una nomination all’Oscar, a Scott come miglior regista e a Phoenix come miglior attore non protagonista.