“Isola dei Famosi”, i primi due concorrenti sono Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo

La showgirl ha già partecipato al reality show nel 2005, vincendo la terza edizione con il 75% di preferenze

Inizia a delinearsi il cast dell'”Isola dei Famosi“, al via il 21 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

I primi due concorrenti ufficiali sono Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. I due parteciperanno insieme perché quest’anno i concorrenti saranno divisi in due gruppi: coppie e singoli. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio e, come nel loro caso, fidanzato/fidanzata.



La showgirl ha già partecipato al reality show nel 2005, vincendo la terza edizione con il 75% di preferenze. Questa volta, però, vivrà l’avventura sulle spiagge di Cayo Cochinos insieme al compagno. I due fanno coppia fissa dal 2015, nonostante i 33 anni di differenza.



“Coppia imprevedibile e molto affiatata anche nella vita – si legge sui profili social dell'”Isola dei Famosi” -, conoscono perfettamente lo spirito d’avventura che governa l’Isola: Lory Del Santo e Marco Cucolo sono i primi naufraghi a sbarcare in Honduras!”.