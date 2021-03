Non solo Michelle Hunziker: i genitori Vip e l’incubo della didattica a distanza

La showgirl ha sottolineato su Instagram la sofferenza dei bambini, postando una video intervista della figlia maggiore Aurora alle sorelline Sole e Celeste, che si dicono «tristi» perché non possono giocare coi compagni di scuola. Altre celeb, invece, hanno confessato il loro senso di inaguatezza nel ruolo di professori improvvisati della prole…

La didattica a distanza è tornata. Ed è un incubo per tutti. Vip e figli dei Vip compresi. Michelle Hunziker ha appena postato una video-intervista realizzata dalle figlia maggiore Aurora alle sorelline Sole e Celeste, 6 e 7 anni. Nella clip le piccole spiegano che quello che manca loro di più, in era coronavirus, «è la libertà». E che la didattica a distanza le rende «tristi»: «Mi mancano i miei compagni», dice Celeste che evidentemente vorrebbe giocare con qualcun altro oltre che con sua sorella: «Ero contenta quando sono tornata a scuola perché giocavo con i miei amici senza mia sorella che mi interrompeva».

Da un lato la tristezza dei bambini, dall’altro il senso d’inadeguatezza dei genitori costretti a improvvisarsi professori. Un tema affrontato persino dal principe William e da sua moglie Kate Middleton, genitori di tre: George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2. La duchessa di Cambridge, lo scorso gennaio, durante una videochiamata con altri genitori ha ammesso che fare la mamma in era coronavirus è estenuante. A partire dall’homeschooling, che la mette in crisi soprattutto quando si tratta dei compiti di matematica del primogenito. Alla domanda: «Come valuteresti le tue abilità matematiche da 1 a 10?», Kate ha risposto sorridendo: «- 5. Sono proprio in fondo!». Anche il marito William, nei mesi scorsi, aveva parlato delle difficoltà della quarantena coi figli, confessando che l’istruzione a casa dei bambini sta mettendo i suoi nervi a dura prova: «Per via dell’homeschooling ho scoperto di avere molta meno pazienza di quanta non credessi. E che mia moglie invece ha una pazienza infinita». Il tallone d’Achille del futuro re è lo stesso della consorte: la matematica. «Devo ammettere che le mie conoscenze matematiche sono piuttosto imbarazzanti. Non riesco a risolvere un problema delle elementari!».

I calcoli non sono certo l’unico problema dei genitori Vip in era coronavirus. Lo scorso novembre è diventato virale il post in cui Leonardo Pieraccioni, papà di Martina, 9 anni, avuta dall’ex Laura Torrisi, raccontava tutto il suo disagio nell’uso della tecnologia pubblicando una sua foto con fronte corrucciata di fronte al pc: «Care scuole che fate gli Open Day telematici per scegliere la scuola media, sappiate che c’è gente che la figliola l’ha fatta tardi ed ora a 55 anni ha la stessa dimestichezza on line di un bradipo in manette».





Roberta Mercuri, Vanityfair.it