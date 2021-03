Tra Serena Enardu e Pago è finita, l’addio definitivo: “Non ce l’abbiamo fatta, bisogna rassegnarsi”

Non è andato a buon fine il tentativo di riconciliazione tra Serena Enardu e Pago. In una serie di Instagram Stories, Enardu ha fatto sapere che hanno deciso di arrendersi: “Ci abbiamo provato in tutti i modi ma non ce l’abbiamo fatta”. Serena ha anche chiarito che non intende affrontare l’argomento in futuro: “Si chiude il capitolo”.

Lo scorso gennaio, Serena Enardu aveva annunciato nelle Instagram Stories che c’era stato un riavvicinamento tra lei e Pago. Ricordiamo che la loro relazione è entrata in crisi dopo la partecipazione a Temptation Island 2019. Da allora, si sono alternati alti e bassi. Alle chiusure apparentemente definitive, hanno fatto seguito i momenti in cui sembrava tornare la pace. Purtroppo, però, in queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che hanno deciso di gettare la spugna.

Serena Enardu chiarisce di essere single

Alla luce delle tante domande da parte dei fan, Serena Enardu ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Ha fatto sapere di essere single. Dunque, l’ultimo tentativo di riconciliazione con Pago, a quanto pare non sarebbe andato a buon fine. Serena ha anche precisato che non tornerà più sull’argomento:

“Tagliamo la testa al toro, anche se non è semplicissimo affrontare questo argomento e avrei voluto non farlo mai più. Ultimamente si infittiscono le vostre domande in merito al mio stato civile. Siccome non voglio passare per quella che strumentalizza e che usa i social per farsi pubblicità attraverso la vita privata, vi voglio ufficializzare che da un bel po’ di tempo ormai sono single. Non voglio aggiungere altro, perché non voglio citare persone che in questo momento non vogliono essere citate. Non voglio rovinare la carriera di nessuno, facendo del gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso”.

Con Pago è un capitolo chiuso

Serena Enardu, nella serie di Instagram Stories in cui ha affrontato l’argomento (vedi video in alto, ndr), ha spiegato che lei e Pago hanno fatto tutto il possibile per portare la loro relazione a rifiorire. Purtroppo, però, non c’è stato modo di salvare questa lunga storia d’amore: “Mi dispiace aver fatto quella storia, dove vi coinvolgevo in un ritorno ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo provato in tutti i modi, però niente. A un certo punto, bisogna rassegnarsi. L’accanimento terapeutico non porta da nessuna parte. Sono single e così voglio restare. Tutto qua. Volevo parlare di altro, ma mi portavo questa cosa da un po’ dentro. Non mi piace non rispondervi perché vi ho coinvolto io in tutta la mia vicenda di vita privata e così si chiude il capitolo”.

















