The Outsider apre le danze del brivido 2020

L’omicidio di un undicenne, indagini, atmosfere cupe, misteriose coincidenze e prove schiaccianti, ma non tutto è come sembra. The Outsider è la miniserie targata Hbo tratta da un thriller di Stephen King che aprirà le danze per gli amanti del brivido del 2020, con uscita negli Usa il 12 gennaio. In Italia arriverà a seguire: ad aggiudicarsi i diritti è stata Sky Atlantic.

Il nuovo trailer è stato appena diffuso e se lo scrittore – è noto – ha sempre avuto qualche difficoltà con le trasposizioni sullo schermo dei suoi bestseller, in questo caso, appena uscito il video, ha commentato positivamente sul suo profilo ufficiale twitter: “Si tratta di uno dei migliori adattamenti tratti da un mio lavoro. Spero che lo guarderete”. Il libro omonimo di King è uscito nel maggio 2018. Jason Bateman (Martin Byrde in Ozark), oltre ad essere il regista dei primi due episodi, rivestirà i panni di Terry Maitland.

La serie racconta le vicende del detective di polizia Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), impegnato a indagare sulla morte dell’undicenne Frankie Peterson, il cui cadavere mutilato è stato ritrovato nei boschi della Georgia. I misteriosi avvenimenti che gravitano attorno a questo orrendo crimine portano Ralph a coinvolgere l’investigatrice privata Holly Gibney (Cynthia Erivo), le cui insolite abilità potrebbero riuscire a spiegare l’inspiegabile Testimoni oculari e impronte digitali indicano inconfondibilmente uno dei cittadini più popolari della città di Flint: si tratta di Terry Maitland, allenatore della Little League, insegnante di inglese, marito e padre di due ragazze. Il detective Anderson, il cui figlio è stato un tempo allenato proprio da Terry, ordina un arresto rapido. Maitland ha un alibi, ma Anderson e il procuratore distrettuale aggiungono presto le prove del Dna alle impronte digitali e le testimonianze. Mentre l’indagine si espande e risposte terrificanti iniziano ad emergere, la storia propulsiva di King prende il sopravvento, generando una forte tensione e una suspense quasi insopportabile. Terry sembra un bravo ragazzo, ma ha anche un’altra faccia. Nel cast anche Bill Camp, nel ruolo di Howie Salomon; Mare Winningham è la moglie di Ralph, Jeannie Anderson; Paddy Considine nel ruolo di Claude Bolton, manager di uno strip club; Julianne Nicholson nel ruolo di Glory Maitland; Yul Vázquez è l’agente del Bureau Yunis Sablo, Jeremy Bobb nei panni di Alec Pelley, un investigatore privato assunto da Howie; e Marc Menchaca nel ruolo del detective Jack Hoskins.

Nicoletta Tamberlich, ANSA