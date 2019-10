Temptation Island Vip, Elga: “Serena vittima. Non ha preso in giro Pago”

Elga Enardu, in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, torna a parlare del percorso della sorella Serena a Temptation Island Vip. Sono diversi gli insulti e le accuse che l’ex tronista ha dovuto leggere sulla gemella. Commenti forti che, fortunatamente, non l’hanno ferita in quanto per lei non è quella la verità. Serena, a detta di Elga, si sarebbe comportata in modo trasparente e insieme a Pago sarebbe sempre stata consapevole di ciò che sarebbe potuto accadere. Questo è un reality e a prendervi parte sono coppie che hanno problemi nella loro quotidianità. Proprio per tale motivo, Elga è sicura che Serena non abbia preso in giro Pago. Infatti, la stessa ex tronista avrebbe dichiarato, prima di partecipare al programma, che o si sarebbe sposata o avrebbe chiuso la sua storia. Ma sono tante le accuse che il pubblico rivolge nei confronti di Serena. E proprio per tale motivo, Elga vede sua sorella come l’ennesima vittima di cyberbullismo.

“Pago e Serena sono entrati in quei villaggi consapevoli di quello che sarebbe potuto accadere”, spiega Elga nel corso della sua intervista. “Non mi sembra abbia preso in giro Pago, cadendo tra le braccia di un altro. Se si chiama docu-reality, premia la verità”, continua poi la Enardu. Chiaramente si ritrova ora a difendere la sorella, secondo lei “vittima di cyberbullisimo”. Serena non può difendersi dagli attacchi e questo è ciò che infastidisce Elga, la quale torna a parlare anche di Giovanni Conversano. Come già dichiarato, la ragazza ha deciso di procedere con delle querele ai danni di chi ha insultato la sorella. Tra questi c’è anche appunto l’ex di Serena, di cui Elga preferisce non fare il nome, in quanto “c’è una querela in corso”.

Serena e Pago a Temptation Island Vip: tanta attesa per il loro falò di confronto

Elga continua a prendere le difese di Serena, duramente attaccata sui social per il percorso portato avanti a Temptation Island Vip. Nel corso della prossima puntata, vedremo finalmente quale decisione hanno preso Pago e Serena durante il loro falò di confronto. Si ipotizza che tra i due ci sia stata una rottura definitiva, ma ora ci tocca comunque attendere la messa in onda di lunedì 14 ottobre.

