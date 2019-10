Sanremo, Amadeus vuole Elettra Lamborghini e Lady Gaga

Anche se mancano ancora quattro mesi al Festival di Sanremo 2020, che prenderà il via il prossimo 4 febbraio, circolano già le prime indiscrezioni sul cast, sulle novità e sugli ospiti di questa settantesima edizione che sarà condotta da Amadeus.

A pubblicare i primi nomi dei probabili concorrenti in gara è il settimanale Spy, in edicola dal 12 ottobre. Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il primo nome che Amadeus vorrebbe è Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show Amici e oggi coach ad Amici Celebrities. Poi, a sorpresa, c’è anche Elettra Lamborghini, già giudice del programma The Voice of Italy. Infine Al Bano, la cui popolarità è sempre alta e per cui avrebbe scritto un brano Cristiano Malgioglio.

Il vero colpo di scena però potrebbe essere l’ospitata di un ospite internazionale, niente di meno che Lady Gaga. Proprio in questi giorni, sempre secondo quanto scrive il settimanale, stanno andando avanti le trattative per esaudire uno dei sogni che Amadeus ha espresso quando ha accettato di prendere in mano il Festival di Sanremo: far salire sul palco dell’Ariston l’artista, premio Oscar nel 2019 con la canzone di A Star Is Born, anche se il costo dell’operazione sembrerebbe proibitivo per le casse della Rai.

Blitzquotidiano.it