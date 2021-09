“Va’ sentiero – l’Italia a piedi” riparte dal Piemonte con i nuovi episodi

La montagna al femminile è il tema del primo dei nuovi episodidella produzione originale laF che racconta il viaggio a passo lentodi un gruppo di ragazzi lungo il Sentiero Italia, l’alta via più lunga del mondo

Torna con quattro nuovi episodi, in onda da lunedì 13 settembrealle ore 21.10 in prima tv su laF (Sky 135), “Va’ Sentiero – L’Italia a piedi”, produzione originale laF realizzata da Ascent Film, che racconta il viaggio a passo lento di un gruppo di ragazzi lungo gli oltre 7.000 km del Sentiero Italia. La montagna al femminile è il tema al centro del primo dei nuovi episodi che vedrà il gruppo impegnato nell’esplorazione delle valli del Piemonte, prima di proseguire con le prossime tappe in Liguria, Toscana, Marche, che porteranno alcune novità, come l’ingresso di due nuovi membri nel gruppo: Giovanni, il nuovo autista tuttofare che, entrato nel team in maniera inaspettata, grazie alla sua esperienza e saggezza acquisterà un ruolo sempre più fondamentale per la spedizione, e Martina, una giovane social media manager che si unisce stabilmente al gruppo dopo aver partecipato ad alcune tappe come “walk with us”.In Piemonte, dove il sentiero percorre le Alpi Graie, passando per il massiccio del Monviso e arrivando fino alle Alpi Marittime, la stanchezza e le incomprensioni iniziano a farsi sempre più frequenti per il team di Va Sentiero. La puntata segue in particolare il percorso di Sara, unica ragazza tra i fondatori del progetto Va’ Sentiero e attenta osservatrice delle dinamiche del gruppo: nata a Castelfranco Veneto, ha studiato Fotogiornalismo e Documentaristica al London College of Communication, dove ha subito capito di avere una predilezione per la fotografia documentaristica, per la necessità che richiede di sviluppare una relazione con il soggetto, scavare nella sua storia e approfondirne le tematiche.La spedizione è per lei l’occasione di dare forma a un racconto visivo focalizzato sulla cura e la protezione del territorio e sul tema della montagna al femminile: punto di partenza per i ritratti femminili del suo libro fotografico è l’incontro in Piemonte con Anna Jahier che, nata nella Svizzera tedesca e da sempre innamorata della Val Pellice, ha deciso nel 1980 di trasferirsi insieme al marito a Usseaux dove adesso gestisce il rifugio punto tappa Pzit-Rei. Anna racconta di come il paese si sia spopolato nel tempo, con le fabbriche che hanno cambiato la vita nella vallata, facendo pian piano scomparire tutti i servizi. Il lavoro di Anna e della sua famiglia rappresenta un tassello importante per lo sviluppo del borgo, che nel tempo si è rinnovato diventando un gioiellino delle Valli Occitane. Sara raccoglie anche la storia di Katia Tomatis che, dopo aver lavorato per 12 anni in banca, ha cambiato vita abbracciando la sua passione per la neve e la montagna e da 7 anni gestisce il rifugio Malinvern oltre a far parte della Nazionale Italiana di sci d’alpinismo. Chiude la puntata la storia di Valentina Bertoni, incontrata in Valle d’Aosta al Rifugio delle Marmotte: volontaria dell’associazione “Il Mato Grosso”, che promuove missioni in Sud America, racconta al team del rifugio che ha contribuito a costruire nonostante le difficoltà logistiche e della sua nuova vita in questa comunità di giovani volontari. “Va’ Sentiero – L’Italia a piedi”, produzione originale laF realizzata da Ascent Film, è in onda da lunedì 13 settembre alle ore 21.10 su laF (Sky 135), on demand su Sky e SkyGo e in streaming su NOW, con quattro nuovi episodi in prima tv.