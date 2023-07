Dolce & Gabbana, la sfilata di Alta Moda tra i trulli di Alberobello

L’iconico rione Monti di Alberobello, scenario unico al mondo e patrimonio dell’UNESCO da quasi tre decadi, ha fatto da cornice alla sensazionale sfilata di Dolce & Gabbana, collezione Alta Moda 2023. Il fashion show, il primo di una serie di appuntamenti in Valle d’Itria fino all’11 luglio, rappresenta la prima parte del capitolo dedicato alla Puglia dello spettacolare Grand Tour del Belpaese iniziato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana da diverso tempo. La collezione, anche questa volta, ha lasciato gli spettatori e gli ospiti vip senza fiato.

Alta moda, ovvero, intreccio di sartorialità, manifattura raffinata e stile italiano. Dolce & Gabbana, brand centrale nel calendario delle sfilate milanesi, è protagonista anche dell’estate italiana, con le sfilate evento del mese di luglio, ormai un appuntamento fisso della bella stagione sia per gli addetti ai lavori che per le celebrity che approfittano dell’invito della casa di moda per trascorrere qualche giorno sotto il sole rovente del Belpaese. Dopo gli eventi della Sicilia della stagione 2022, il poderoso team di Dolce & Gabbana si è trasferito in Puglia per un’altra settimana di show memorabili.

Al seguito dei modelli e delle sarte ci sono anche le stelle del firmamento hollywoodiano. C’è Hellen Mirren, che di Dolce & Gabbana è ospite fissa da anni. Ci sono Kris Jenner e Kim Kardashian, quest’ultima collaboratrice della collezione presentata a Milano lo scorso settembre nonché volto delle campagne pubblicitarie dell’ultima stagione; ci sono anche la popstar Anitta, la top model Rosie Huntington, il calciatore Erling Haaland, la star del grande schermo Christian Bale, tutti estimatori e amici del brand, in abiti preziosi e gioielli sfolgoranti – in molti casi, i pezzi di Alta gioielleria, presentati con un giorno di anticipi rispetto alle sfilate. Per tutti c’è la camminata (non facile) coi tacchi e con gli strascichi sui ciottoli delle viuzze del centro di Alberobello, già noto in tutto il mondo e sicuramente ancora più famoso dopo una sfilata da molti milioni di visualizzazioni. Anche questa volta si tratta di una grande messa in scena glamour: le modelle hanno sfilato come abitanti del paese, con le capre al seguito e seguite da una banda che ha arricchito di musica caratteristica il gran finale.

LA COLLEZIONE ALTA MODA 2023

Abiti bustier, calze spesse (in evidenza) e gli immancabili fazzoletti legati sulla testa, tutti dettagli che raccontano all’istante il mondo del Sud dell’Italia, così riconoscibile nella visione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

I due stilisti che hanno speso la loro intera esistenza creativa a disegnare il Belpaese con stoffa, merletti e decorazioni gioiello sono partiti questa volta dalla Puglia e dalla tradizione artigianale della Valle d’Itria per realizzare una collezione che profuma di Mediterraneo, i cui capi sono frutto della lavorazione di artisti del tessile, del cuoio, della paglia, che operano solo nel tacco dello Stivale. C’è molto nero in passerella, tinta cara ai due stilisti, ma c’è anche il bianco il rosso, l’azzurro. Seta, Mikado, organza e merletto, tutti tessuti che permettono alla lingerie di stare in primo piano, perché la seduzione, esibita o sussurrata, è sempre in tendenza, stagione dopo stagione. Look con gonne a paniere e panieri di vimini, copricapi a forma di trullo formato XL e abiti come sottovesti di tulle ricamati all’uncinetto. Mantelle regali decorate come cartoline vecchio stile. Intarsi gioiello e gioielli veri: ogni creazione è preziose come un’opera d’arte, realizzata a mano dalle sarte dell’atelier milanese in collaborazione con gli artisti del posto che hanno messo a disposizione dell’Alta Moda un saper fare che si tramanda da generazioni.

GLI EVENTI FINO ALL’11 LUGLIO

Tra stampa, nazionale ed internazionale, addetti ai lavori, influencer e celebrity, in Puglia tutte le location e le strutture di accoglienza possono contare, in questi giorni, sulla presenza di molti volti noti a cui si aggiungono le centinaia di persone che fanno parte dello staff del brand, incaricato dei fashion show che si terranno fino all’11 luglio. In passerella Alta Moda e Alta Sartoria, come da tradizione estiva. Prossima tappa, Ostuni lunedì 10 luglio.