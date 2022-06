Eros Ramazzotti riparte da “Un battito infinito”: ecco il nuovo singolo “Ama”

E’ uscito il primo brano dal nuovo album in pubblicazione il 16 settembre e di cui sono stati svelati titolo e copertina

A distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio torna Eros Ramazzotti. E’ uscito “Ama“, il primo singolo dal nuovo album di cui sono stati svelati titolo e data di uscita: “Battito infinito” sarà disponibile dal 16 settembre ed è già possibile preordinarlo da ora. “Ama” è il primo tassello di questo nuovo progetto, un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura.

Ramazzotti ha inoltre annunciato il “Battito infinito World Tour“, prodotto da Radiorama, storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo. Un’avventura live dalle enormi proporzioni che da settembre 2022 a maggio 2023 porterà il cantautore in alcune delle città più importanti al mondo.



“Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire – spiega lui -. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme”.



Il tour mondiale partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles con la prima parte tra Nord, Centro e Sud America, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. Prima però sarà la volta del tour premiere che lo vedrà protagonista dal 15 settembre all’8 ottobre in location dal grande fascino storico, dalla Valle dei Templi di Agrigento all’Arena di Verona passando per Siviglia, Atene e Caesarea.