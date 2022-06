Blocco 181, stasera il finale. Le anticipazioni degli ultimi episodi

Tempo di resa dei conti tra italiani e sudamericani del Blocco. E di scelte per Bea, Ludo e Mahdi. Il loro amore saprà resistere alle distanze e superare gli ostacoli? Venerdì 10 giugno, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, il gran finale della serie tv Sky Original con Salmo

C’è una nuova segundera in città. O almeno nel quartiere di periferia dilaniato dalla guerra fra la Misa e il Blocco, il complesso edilizio ai margini di Milano teatro della storia di emancipazione familiare, sentimentale e criminale di Blocco 181). La favola nera iperrealistica targata Sky Original giunge alle battute finali questo venerdì, quando saranno disponibili gli ultimi due episodi della prima stagione, dal 10 giugno disponibili su Sky e in streaming su NOW.

LA SCELTA DI BEA

Negli ultimi episodi della prima in-house Sky Studios italiana (prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film), un vero e proprio regolamento di conti all’interno della Misa, la gang di latinos raccontata nella serie, porterà Bea (interpretata da Laura Osma) a diventare la nuova seconda del capoclan, il palabrero Ricardo, suo fratello. La ragazza dovrà così scegliere fra la famiglia e l’amore per i due personaggi coprotagonisti della serie, Ludo e Mahdi (interpretati rispettivamente Alessandro Piavani e Andrea Dodero), con cui ha intrecciato un triangolo amoroso che sfida le regole della loro stessa identità, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive appartenenze per trovare il proprio percorso.

SALMO E IL RESTO DEL CAST

Diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, Blocco 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli. Salmo è Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire), amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò (Il Miracolo, Il Cacciatore, Il Traditore).

Blocco 181 è una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film. Autori del soggetto di serie sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.

SINOSSI DEGLI ULTIMI EPISODI

La verità sull’omicidio di Pulga viene a galla e Victor è cacciato dalla Misa come traditore. Bea diventa la nuova segundera e cerca di dividersi tra la famiglia e il trio, con non poche difficoltà. Snake ripone la sua fiducia in Mahdi e Ludo si sente escluso, dimenticandosi di badare ad Isa, con tragiche conseguenze. Intanto la lotta per il territorio continua: Ricardo vuole eliminare Rizzo, ma con l’aiuto di un socio inaspettato…

Una sparatoria coglie di sorpresa Ludo, Mahdi e Snake, che si mettono in allerta. Il primo indiziato è Lorenzo, a cui Mahdi si rivolge quando Rizzo scompare per giorni. La tensione si inasprisce e i ragazzi del Blocco si preparano alla guerra, guidati da Mahdi, che dimostra di aver fatto la sua scelta. Cosa sceglieranno gli altri? La famiglia o il trio?