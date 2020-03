Dentro le tensioni che hanno rovinato l’ultima uscita reale di Harry e Meghan Markle

Doveva essere un «addio» appropriato, ma dietro le quinte la royal family ha mostrato inquietudine e nervosismo intorno al protocollo da rispettare. Una cosa è certa: Harry e William procedono ormai su binari molto diversi

Li abbiamo visti, tutti seduti dentro Westminster Abbey, impassibili, all’apparenza sereni. Ma l’ultimo impegno da reali senior di Harry e Meghan Markle è stato «rovinato» da una serie di tensioni intorno al protocollo montate dietro le quinte. Secondo il Daily Mail era stato concordato un «addio» appropriato ma, poco prima dell’inizio delle celebrazioni del Commonwealth Day, i Sussex avrebbero scoperto di non potere entrare nell’abbazia a seguito del corteo con a capo la regina.

Harry e Meghan così hanno aspettato la sovrana seduti al loro posto, in seconda fila, al fianco del principe Edoardo e della moglie Sophie.

Al corteo di solito partecipano anche Carlo, Camilla, Kate Middleton e William. Tutti i reali senior. Ma per disinnescare ogni possibile attrito, i Cambridge hanno preferito fare il loro ingresso da soli, per poi prendere posto davanti ai Sussex. Ma non è bastato, l’atmosfera ormai era irrimediabilmente rovinata.

Il resto l’ha fatto un video condiviso a fine cerimonia: William ha salutato il fratello solo con un gelido «ciao», mentre Kate Middleton avrebbe evitato ogni contatto visivo con i cognati. Per tutta la cerimonia – uno dei momenti salienti del calendario della regina – Harry, 35 anni, è apparso pensieroso e a disagio. Meghan, invece, è sembrata più tranquilla. D’altronde, la ripartenza è sempre più vicina. All’uscita tutti e quattro hanno mostrato una certa tensione, impossibile da nascondere. I fratelli procedono ormai su due binari molto diversi.

Secondo fonti reali, l’ex attrice tornerà subito in Canada mentre Harry si fermerà a Londra ancora per qualche giorno. È molto difficile, però, prevedere quando rivedremo insieme gli ex Fantastici Quattro.

Vanityfair.it