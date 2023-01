“Grande Fratello Vip”, Oriana scaricata dagli uomini ma è la preferita dal pubblico

Nuovi equilibri e tante sorprese in serbo per i Vipponi

Ventisettesimo appuntamento con il “Grande Fratello Vip“. In diretta dallo studio, Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli commentano le tematiche della puntata di questa sera. Occhi puntati sul rapporto tra Micol e Tavassi, che tra baci e litigate stanno viaggiando sulle montagne russe. E poi Andrea e Nicole sveleranno il loro segreto.

Tra Tavassi e Micol arrivano i terzi incomodi

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno passato una settimana tormentata, tra grandi baci ma anche litigi furibondi per colpa di Davide Donadei. Il modello ha baciato per gioco la bionda e da quel momento le cose sono cambiate, anche dopo alcuni commenti di Tavassi che hanno ferito nel profondo Micol.

A minare la coppia c’è anche Nicole Murgia, che scherza parecchio con Tavassi. In difesa di Micol arriva però la sorella Clizia: “C’è molta malizia da parte di Nicole, perché non flirtate così davanti a lei. Tu e Micol avete perso la magia dell’inizio. Ti chiedo onestà, volevo capire se è solo un’amicizia tra di voi”. Ne ha poi anche per Nicole, che si difende: “Se ci fosse stato qualche problema me l’avrebbe detto”.

La versione di Micol

Nella discussione interviene la diretta interessata: “Non ho mai pensato che ci fosse malizia da parte di Nicole, ma se sei venuta qui allora un po’ di dubbio mi viene. Lui fa spesso queste battute, non mi ha infastidito”. La Bruganelli è d’accorda con Clizia, ma le consiglia di lasciare che Micol se la cavi da sola. Per Micol le sorprese non finiscono qui. In cortiletto incontra anche il papà Salvatore, a cui è legatissima: “Ti ho vista piangere e mi sono detto che avevi bisogno di me. Sei fantastica, non voglio vederti piangere più. Mi manchi tantissimo”.

L’isolamento di Dana

Dentro la Casa Dana ha ben pochi alleati. La modella non è riuscita a integrarsi con il gruppo e si è isolata. “Non tutti, alcune persone mi sono state vicine”, precisa lei che in particolare si è scontrata con Edoardo, Giaele, Onestini e Oriana. Tra piatti di pasta, scarpe buttate e insulti Dana è più vittima o carnefice?

La gelosia di Wilma

Dentro la Casa Dana si è avvicinata a Daniele Dal Moro, provocando la gelosia dell’amica Wilma Goich. Una notte Daniele, dopo averla vista dormire in piscina, l’ha invitata nel suo letto e lei ha dormito a seno nudo. Una cosa che non è piaciuta alla Goich che l’ha aggredita, tanto che Dana ha quasi deciso di abbandonare il reality per il trattamento ricevuto.

Nicole e Andrea, due ex e un segreto violento

Nicole e Andrea hanno avuto una storia fuori dalla Casa, ma si sono lasciati in malo modo. Entrambi, però, hanno le bocche cucite su quello che è successo. “Questa situazione è andata oltre, non voglio che ci conosciate per la nostra storia ma per come siamo”, ha spiegato Andrea. Attraverso il codice snap Andrea ha spiegato a Tavassi che la donna lo menava e lo tradiva. In puntata, però, i due chiariscono che hanno già risolto tutto fuori ma Signorini ne approfitta per parlare delle violenze domestiche sugli uomini, non solo sulle donne.

Una sorpresa per Oriana

Dopo il flirt con Antonino, che l’ha scaricata, si è avvicinata a Daniele. Poi però ha iniziato a provocare anche Onestini, ricevendo un due di picche dall’ex tronista. Per risollevarla arriva mamma Cristina, che è un fiume in piena e stende Signorini con le sue chiacchiere.

Sarah e Attilio, rapporto al capolinea?

Dopo un iniziale chiarimento, ora Sarah e Attilio sono ai ferri corti. Il giornalista non si fida più della showgirl e da parte sua la Altobello è rimasta molto deluso da lui. “L’ho sempre idolatrato, ma sentirmi dare dell’ambigua da una persona che ritenevo amica mi ha ferito”, confessa la ragazza amareggiata.

Immuni e nominati

Dentro la Casa è stata rifiutata da tanti uomini, ma il pubblica adora Oriana e questa settimana il televoto l’ha incoronata come la preferita. A lei tocca il piacere di mandare al televoto la rivale Dana, mentre il gruppo rende immuni Micol, Antonella, Tavassi e Davide. A loro si aggiungono Attilio, scelto da Sonia, e Onestini, scelto da Orietta. A rischio questa settimana ci sono quindi Dana, Nicole Murgia e Nikita.