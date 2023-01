“C’è posta per te”, la prima puntata va male con Can Yaman: Il pubblico rimprovera la De Filippi

‘C’è Posta per te‘ rappresenta uno dei programmi di maggiore successo condotto da Maria De Filippi, che non ha mancato anche questa volta di ospitare personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

La prima puntata della nuova edizione è stata densa di sorprese e di colpi di scena, alternando come sempre storie molto commoventi e toccanti ad altre situazioni più felici ed esilaranti. Dai commenti apparsi sui social, pare proprio che questa volta i telespettatori abbiano avuto qualcosa da rimproverare alla padrona di casa.

Tra gli ospiti della prima puntata Can Yaman. L’attore turco si è presentato nello studio di Maria De Filippi più bello che mai. Capelli lunghi – sta girando una nuova serie storica per Disney + dal titolo El Turco – e fasciato in un outfit aderente che ben metteva in mostro il suo fisico palestrato e atletico.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta, oggi felicemente single, è stato chiamato dal signor Giuseppe per fare una sorpresa alla moglie Francesca, per ringraziarla di quello che ha fatto per lui dopo un incidente in doccia che gli ha bloccato gli arti inferiori. La donna, nonostante il lavoro da farmacista e ben cinque figli, non ha mai trascurato il marito. Da anni non si perde neppure un lavoro televisivo di Can Yaman.

Per l’attore si tratta praticamente della quarta volta nel fortunato people show di Canale 5. Da quando è diventato popolare in Italia la conduttrice Mediaset ha invitato ogni anno nel suo programma l’affascinante turco.

Una scelta che sicuramente da un lato fa piacere alle fan più scatenate di Can Yaman ma che dall’altra rende C’è posta per te praticamente sempre uguale, senza alcun guizzo di novità che magari farebbe bene dopo così tante edizioni.

“Tutti gli anni si inizia sempre con lo stesso ospite”, ha rimarcato più di qualcuno su Facebook. C’è chi invece ha tirato altri ospiti spesso presenti a C’è posta per te: “Can Yaman? Una novità! A quando la Littizzetto, Greggio e Iacchetti?”.