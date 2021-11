Fabio Rovazzi torna al cinema: con Lillo, Mastronardi e De Rossi protagonista nel film “Con chi viaggi”

Fabio Rovazzi torna nel mondo del cinema: sarà infatti il protagonista del film “Con chi viaggi”, insieme a Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Chiacchiere, risate e colpi di scena per il poliedrico artista, che si cimenta per la prima volta nel ruolo principale in una commedia on the road dalle sfumature noir e che offre uno sguardo attento su relazioni umane inattese. La regia è affidata al celebre duo YouNuts!, formato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo.

Talentuosi videomaker autori di videoclip musicali dei più grandi artisti italiani, da Achille Lauro a Mengoni, gli YouNuts! hanno giù sperimentato la macchina da presa con “Sotto il sole di Riccione”, che si ispira alla canzone di Tommaso Paradiso. E adesso si buttano in un nuovo progetto cinematografico tutto da scoprire. Dopo il suo debutto sul grande schermo ne “Il vegetale” di Gennaro Nunziante, del 2018 e alcune collaborazioni come doppiatore, Rovazzi torna quindi al cinema, ma da protagonista.

Il film, prodotto da Lucky Red e scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni arriverà nelle sale nel 2022 ed è girato tra Roma e l’Umbria.

L’ artista e cantante interpreta Michele, che grazie a un’app di car-sharing incontra nel suo tragitto Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Un viaggio imprevedibile che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi. Perché anche se tutto sembra scorrere normalmente, come spesso accade, la realtà non è quella che sembra.

