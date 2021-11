Rete 4, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, ci si occuperà di tutti i limiti, le problematiche e le incongruenze relative al green pass, con i cittadini che risultano positivi ma che hanno ancora la certificazione verde attiva. A seguire, un’esclusiva realizzata a Watford dove il 99% delle persone risulta vaccinato ma nonostante questo il contagio da coronavirus è in aumento e un servizio su alcuni medici italiani che risultano ancora non vaccinati ma nonostante questo continuano a lavorare nelle strutture ospedaliere.



Altro tema scottante che verrà affrontato con gli ospiti sarà quello relativo al cibo sintetico contro quello made in Italy: con i soldi dell’Europa sembra si finanzieranno gli alimenti creati in laboratorio, mentre le industrie italiane sono costrette a ridurre la produzione, licenziare o addirittura a chiudere per il caro bollette relativo all’energia (luce e gas).



Si dibatterà anche della sicurezza nelle nostre città, in particolare nei confronti degli anziani, sempre più nel mirino dei criminali, come la signora di Milano uccisa per soli 40 euro. Spazio, inoltre, al consueto appuntamento di “Fuori dal Coro” sui “Ladri di case”, con un’intervista esclusiva al signor Ennio di Roma che al suo rientro dall’ospedale ha trovato la sua casa occupata dai Rom. Infine, un’inchiesta sullo sballo degli adolescenti con alcuni locali fuorilegge che vendono alcol a bambini di 12 anni.