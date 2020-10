William d’Inghilterra e Kate Middleton riaprono le porte di Buckingham Palace. E fanno le veci della regina Elisabetta

Sua Maestà manda avanti i Cambridge, che accolgono a Palazzo il presidente e la first lady ucraini. E la duchessa, in abito bon ton, è perfetta

William d’Inghilterra e Kate Middleton accolgono a Buckingham Palace il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e la first lady Olena Zelenska. È il primo impegno reale a Palazzo dal lockdown di marzo. E al posto della regina Elisabetta ci sono i Cambridge.

SI ALLENANO DA RE E REGINA – William e Kate si allenano da re e regina, nel primo incontro ufficiale a Buckingham Palace da quando la



Regina 94enne ha lasciato il Palazzo a marzo, a causa dell’emergenza coronavirus. Sua Maestà è da poco tornata a Windsor, ma lascia il campo a erede e moglie.

ABITO BON TON – Senza indossare la mascherina, ma a debita distanza, le coppie si accomodano nella scenografica e regale Throne Room, la stanza del trono. Un’occasione formale, che Kate interpreta con un look bon ton: abitino color fiordaliso di Emilia Wickstead con cinturina in vita, abbinato alle sue adorate décolleté Gianvito Rossi. Come una regina…





