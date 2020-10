Sandra Milo al lavoro a 87 anni: «Lo faccio per mantenere i figli, sono disoccupati»

Sandra Milo ancora al lavoro per mantenere i suoi figli. Sandra Milo, a 87 anni, continua a lavorare senza sosta per aiutare i figli rimasti purtroppo disoccupati. La famiglia di Sandra è numerosa: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccupati – ha confessato in un’intervista a “Nuovo” – Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia nuora Vanessa è senza lavoro. Quindi io – che ho la fortuna di essere in salute – devo lavorare per aiutare loro. E poi se devo fare una cosa non sto lì a riflettere più di tanto: è il pensiero che mi affatica”. L’emergenza sanitaria però non aiuta e la Milo intanto ha perso alcune occasioni: “Mi sono trovata senza lavoro all’improvviso. Avrei dovuto debuttare a Milano con lo spettacolo “Ostriche e caffè americano”, storia di draq queen, un soggetto meraviglioso e molto felliniano. Ma a causa del covid-19 è saltato tutto. Avevo anche un film da girare e non l’ho potuto fare a causa dell’emergenza sanitaria”.

Ilmattino.it