Stasera, sul canale 20, andrà in onda l’amichevole Germania-Argentina

Stasera alle ore 20.45, il canale “20” trasmette – in diretta, in esclusiva e in alta definizione – l’amichevole deluxe «Germania – Argentina».

Nella cornice del Westfalenstadium di Dortmund va in scena la sfida tra due grandi Nazionali, una sorta di rivincita della finale del Mondiale 2014, quando trionfarono i tedeschi grazie alla rete di Götze nei tempi supplementari.

La Germania di Löw, dopo il flop del Mondiale russo, riparte dal talento del giovane Gnabry, fresco autore di quattro gol nell’ultima giornata di Champions. Mentre l’Albiceleste di Scaloni, senza lo squalificato Messi, si affida a ben cinque conoscenze della Serie A: Musso e de Paul dell’Udinese, Pezzella della Fiorentina, Dybala della Juventus e Lautaro Martínez dell’Inter.

La telecronaca della partita sulla rete diretta da Marco Costa è affidata a Pierluigi Pardo. Commento tecnico, Massimo Paganin. Inviato, Carlo Landoni.

Il match è visibile anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).