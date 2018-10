Ridley Scott debutta da regista in una serie tv

Il filmmaker dirigerà il drama sci-fi “Raised by Wolves”

A 80 anni, Ridley Scott si siederà per la prima volta dietro la macchina da presa per dirigere una serie tv, dopo averne prodotte diverse lungo la sua carriera. La rete americana TNT ha ordinato la produzione della prima stagione di “Raised by Wolves“, in cui filmmaker si troverà a lavorare su un tema a lui caro: la fantascienza. La trama racconta la storia di due androidi incaricati di allevare dei bambini umani su un misterioso pianeta incontaminato…In un comunicato, Scott ha dichiarato: “Da sempre ricerco nuove frontiere per la fantascienza, che sono riuscito a trovare in questa storia originale. Un mondo diverso e fantastico, colmo di personaggi posti davanti ai grandi quesiti della stessa esistenza: cosa fa di noi degli esseri umani? Cosa vuol dire essere una famiglia? Se potessimo ricominciare da zero, cancellando i disastri causati sul nostro pianeta cosa potrebbe accadere? Saremmo riusciti a sopravvivere lo stesso? O saremmo stati in grado di fare meglio?”.

tgcom24