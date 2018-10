“I meravigliosi borghi” di Cesare Lanza / Ascoltate la puntata dedicata ad Orvinio

I meravigliosi borghi, di Cesare Lanza, è diventata la piacevole certezza del palinsesto di Rai Radio Live. La trasmissione, dopo il debutto avvenuto in estate, continua a prosegure il suo percorso creativo. Un percorso che, lo ricordiamo, è teso alla divulgazione della storia e cultura dei borghi italiani. Ieri è andata in onda la puntata dedicata ad Orvinio, un suggestivo borgo laziale che fa parte dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, ed è il più alto centro abitato del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

Vi invitiamo ad ascoltare o riascoltare la puntata di ieri, perché racconta una piccola gemma del nostro patrimonio culturale e naturalistico. Potete seguire la puntata cliccando il seguente link, https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/Meravigliosi-Borghi-del-08102018-Orvinio-31c31b96-02d0-46b4-b017-b6d865cf1d80.html. Ovviamente non perdete le nuove puntate, che andranno alla scoperta di nuovi borghi, e che potete seguire su Radio Rai Live, in vari modi: potete andare sul sito internet www.radiolive.rai.it, oppure scaricare l’app di RadioRai (che è presente sia nella versione per Android che per Apple), o cercare il canale Rai Radio Live sulla radio digitale Dab+ e sul digitale terrestre televisivo.