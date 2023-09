Stasera su Retequattro “Io speriamo che me la cavo”

Sabato 9 settembre, in prima serata su Retequattro, va in onda “Io speriamo che me la cavo“, commedia del 1992 diretta da Lina Wertmüller e interpretata da Paolo Villaggio.

Il professore ligure Marco Tullio Sperelli viene trasferito per errore in una scuola elementare nel napoletano. Dovrà affrontare disorganizzazione, genitori assenti e bambini abbandonati a loro stessi. Dapprima intenzionato a farsi ritrasferire, deciderà poi di rimanere.

LO SAPEVATE CHE..

Il film è tratto dall’omonimo best seller di Marcello D’Orta, scrittore e insegnante di scuola elementare.

Stando alle scritturazioni originali, alla regia sarebbero dovuti esserci Castellano e Pipolo e nel ruolo da protagonista Adriano Celentano.

Pur essendo ambientato in Campania, il film è stato girato principalmente in Puglia, in particolare a Taranto.

CAST: Paolo Villaggio, Isa Danieli, Luigi Mollo, Ester Carloni, Paolo Bonacelli, Gigio Morra.