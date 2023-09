Leonardo Pieraccioni multato dal famoso autovelox Velocar: “Ti segue anche a casa”

Il velocar è un’autovelox di ultimissima generazione, attivo a Firenze dallo scorso aprile e super preciso. L’ultima sua “vittima”? Leonardo Pieraccioni, che ha scelto di commentare su Instagram la multa ricevuta (con una buona dose di ironia).

MULTA DELL’AUTOVELOX, IL COMMENTO DI LEONARDO PIERACCIONI

“Ho preso una multa, non me la meritavo troppo: andavo a 58, ma poco importa ho sbagliato e la pagherò” ha esordito l’attore. Ha poi spiegato che, la multa, l’ha presa con il velocar. Un nuovo sistema che ha scelto di commentare così: “Ma come funziona il velocar? Prima c’era il classico autovelox col bussolotto: lo vedevi e inchiodavi. Invece il velocar, quanto dura? Pare sia messo da un’entità astratta che ti guarda dall’alto: c’è chi dice che duri 30 metri, chi 50, mio zio è convito che ti segua fino a casa. Quando finisci nella bolla del velocar, e te ne accorgi perché ti ritrovi in presepe di 60 macchine che improvvisamente vanno a 12 km/h, quanto dura?”. Tanti i commenti degli utenti, che hanno confermato a Leonardo Pieraccioni che il velocar dura 30 metri. “Il modello di velocar installato a Firenze ha una buona vista: è dotato di una telecamera di ultima generazione ad alta definizione, che funziona 24 ore su 24, con un fascio laser capace di monitorare fino a 3 corsie contemporaneamente nello stesso senso di marcia con un raggio di azione di 30 metri” ha spiegato un utente. “Riesce a multare anche chi inchioda prima del cartello e poi accelera subito dopo. Vita difficile per chi supera i limiti di velocità: questa tecnologia è in grado di catturare automaticamente la targa persino in situazioni di scarsa visibilità, ad esempio con foschia o pioggia e pure di notte. Inoltre consente di raccogliere dati sul traffico”. Mistero svelato, dunque: ora anche Leonardo Pieraccioni lo sa.

LEONARDO PIERACCIONI “STAR” DEI SOCIAL

Quello della multa è solo l’ultimo video postato sui social da Leonardo Pieraccioni che, su Instagram, conta 1 milione di followers. Di recente, l’attore ha commentato la proposta di Cristiano Malgioglio che, facendo il verso ad Arisa, ha postato un appello: “Cerco marito a cui piaccia il mio ciuffo”. “Fammi uno sgondo sull’età e sono tutto tuo” ha scherzato Pieraccioni. Ancora prima, l’attore ha lanciato un appello ai fast food, le stazioni e i bar: “Tutti ormai si sono tecnologizzati, e noi boomer cinquantenni quando si va a fare le ordinazioni ci sono quei touchscreen davanti ai quali per fare l’ordine noi si rimane imbambolati, io almeno sbaglio sempre, pigio poi torno indietro. Per noi anziani mettete una signora anziana”, ha scherzato. “Perché io pigio, pigio e poi non so come pagare, non so dove andare”. Sono molti gli appelli che, tra il serio e il faceto, Pieraccioni ha postato sui social negli ultimi mesi. Spesso commentando fatti di cronaca, altrettanto spesso raccontando la sua esperienza. Sempre, raccogliendo ottimi consensi dai suoi fan.