Simona Ventura verso il ritorno ad un suo storico programma di Rai Due

Simona Ventura è rimasta senza The Voice Of Italy (passato ad Antonella Clerici in versione Over su Rai Uno), senza Il Collegio (tornato a Giancarlo Magalli) e pure senza La Settimana Ventura (sospesa per bassi ascolti), ma il suo destino su Rai Due potrebbe continuare grazie ad un clamoroso chiacchierato ritorno al timone di… Quelli Che Il Calcio!

A far riaccendere le speranze ai fan di Super Simo è stato Alfonso Signorini fra le pagine del suo settimanale Chi, in cui appare un trafiletto che parla proprio di questo ipotetico ritorno.

“Che fine ha fatto Quelli Che Il Calcio su Rai Due? Al momento non si sa se il programma ripartirà, ma ci potrebbe essere una nuova opzione in conduzione, con il ritorno in tv di Simona Ventura in coppia con il figlio Niccolò. Al momento, però, la situazione è in stand-by”.

Simona Ventura ha condotto Quelli Che Il Calcio dal 2001 al 2011 ed in un paio di edizione ha avuto al suo fianco anche l’ex marito Stefano Bettarini. Quest’anno potrebbe tornare ma con suo figlio Niccolò.

