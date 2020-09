Il Paradiso delle Signore: Roberta e Marcello insieme? Federico non molla

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore continua il triangolo amoroso tra Marcello, Roberta e Federico. La Venere è intenzionata a tornare con il giovane Cattaneo ma non riesce a nascondere la forte attrazione che prova per il fratello di Angela. Come rivelano le anticipazioni, Federico torna a camminare dopo il delicato intervento in Svizzera.



Una volta rientrato a Milano Federico decide di ascoltare i consigli del padre Luciano e di regalare una seconda chance a Roberta, rea di aver baciato Marcello mentre il fidanzato era impegnato col servizio militare. Quando però Federico si reca a casa di Roberta la trova in compagnia di Marcello e i due finiscono per discutere per l’ennesima volta. La studentessa di Ingegneria è dispiaciuta per come si sono messe le cose con Federico ma non ha intenzione di chiedergli scusa. Nel frattempo Federico e Marcello hanno un’accesa discussione, che compromette ancora di più il futuro di Roberta, sempre più in crisi.

Dopo le ultime vicende Roberta cerca di chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale. La Pellegrino è pronta ad allontanare definitivamente Marcello. Ma sarà un addio definitivo? Molto probabilmente no e i due, insieme a Federico, animeranno le puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore, confermata dopo il grande successo delle ultime puntate. Se Angela è pronta ad andare via Marcello resta invece a Milano, ormai titolare di un bar insieme all’amico Salvatore Amato.

Dopo il brusco stop dovuto all’emergenza Coronavirus Il Paradiso delle Signore è tornato in tv con enorme successo. Ogni giorno è seguito da più di due milioni di persone con il 16% di share. La soap, partita inizialmente come fiction serale con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno, si è rivelata una scommessa vinta.





