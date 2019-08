Netflix ha ingaggiato gli autori di Game of Thrones: per Benioff e Weiss 200 milioni di dollari

Accordo pluriennale per la produzione di serie tv e film. Intanto cresce l’attesa per il primo Star Wars firmato dalla coppia di showrunner

David Benioff e Dan Weiss, creatori della serie televisiva Game of Thrones, hanno firmato un accordo pluriennale da 200 milioni di dollari con la piattaforma Netflix per la scrittura e la produzione di nuove opere. «Siamo lieti di accogliere narratori come David Benioff e Dan Weiss su Netflix – ha dichiarato Ted Sarandos, responsabile dei contenuti della piattaforma -. Sono una forza creativa e hanno intrattenuto il pubblico di tutto il mondo con le loro storie epiche e non vediamo l’ora di vedere cosa porterà la loro immaginazione ai nostri abbonati». Dopo il grande successo di Got è infatti partita la corsa a trovare nuove serie vincenti che si rifacessero a quel modello. Quale miglior scelta se non rivolgersi proprio a chi quel modello ha creato?Da parte loro, Benioff e Weiss hanno ringraziato la Hbo e sono pronti a tuffarsi in questa nuova e remunerativa avventura: «Abbiamo vissuto una grande avventura con Hbo per oltre un decennio e siamo grati a tutti quelli che ci hanno fatto sentire a casa. Netflix ha creato qualcosa di straordinario e inaudito, e siamo onorati che ci abbiano invitato a unirci a loro». Molto in comune hanno detto di avere con Sarandos: «Ricordiamo le stesse scene dei film degli anni ’80, amiamo gli stessi libri, siamo appassionati delle stesse opportunità di raccontare storie». Netflix non ha voluto rivelare l’importo dell’accordo, che si estende per diversi anni e riguarda sia le serie che i film, senza ulteriori chiarimenti in questa fase. Secondo Hollywood Reporter stiamo comunque parlando di 200 milioni di dollari.L’ultimo controverso episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones è stato guardato su Hbo da 19,3 milioni di spettatori, nuovo record per il canale tv americano. Ma si è trattato di un successo dalle due facce, molti sono stati i fan ad avere criticato pesantemente, non solo il finale ma l’intera stagione fino a richiedere, con una petizione che venga riscritta «scrittori qualificati». Finora sono state raccolte 1,7 milioni di firme.Comunque sia, forti del nuovo accordo con Netflix e della pioggia di candidature agli Emmy Awards – 32 nomination, un altro record -, David Benioff e Dan Weiss possono dormire sogni tranquilli e continuare a dedicarsi ai prossimi episodi di Star Wars, progetto che li vede coinvolti con Disney. Le riprese del primo film dovrebbero iniziare a fine anno, ma i dettagli non sono ancora stati resi noti. L’attesa e le aspettative sono molto alte.

Roberto Pavanello, lastampa.it