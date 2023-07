Giulia De Lellis parla di Andrea Damante

Sono passati anni dalla rottura, eppure ancora oggi i due nomi Giulia De Lellis e Andrea Damante figurano insieme al centro delle notizie. Questo perché hanno composto una delle coppie più amate di Uomini e Donne di sempre. Infatti, il loro addio ha causato non poco dispiacere tra i fan e c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma. In questi giorni si è parlato di questo in quanto entrambi hanno trascorso una vacanza a Mykonos, in Grecia. Ad alimentare i dubbi del pubblico sono stati vari dettagli e così nelle scorse ore Giulia ha deciso di intervenire.

Facendo il punto della situazione, già alcuni mesi fa si era parlato di un eventuale riavvicinamento tra Damante e De Lellis. I rumor vedevano i due ex volti del programma di Maria De Filippi in crisi con i loro rispettivi partner, Elisa Visari e Carlo Beretta. Le indiscrezioni sono state poi smentite, ma si è tornati di nuovo a parlare di loro in questi giorni.

Per i fan è stato impossibile non notare che Andrea e Giulia sono partiti per Mykonos lo stesso giorno, volando probabilmente anche sullo stesso aereo. Non solo, sul luogo della vacanza sono andati a cena anche nello stesso locale. Va precisato, però, che Damante si trovava in compagnia della fidanzata Elisa Visari, mentre la De Lellis era insieme ad alcuni amici.

I dubbi si sono fatti più forti quando la ormai famosa influencer ha condiviso su Instagram una Storia con scritto: “Indovina perché rido”. Successivamente ha pubblicato una foto con un altro messaggio: “All’amore eterno”. Il gossip si è infiammato ulteriormente nel momento in cui la De Lellis ha condiviso una serie di canzoni sul suo account Instagram, nelle scorse ore.

Secondo quanto riporta un utente a Deianira Marzano, Giulia ha deciso di fare chiarezza su Damante attraverso Telegram, nel suo gruppo. Qui avrebbe smentito le ultime indiscrezioni che la vedono nuovamente vicina all’ex fidanzato. Ecco cosa riporta la segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip in queste ore:

“Ieri Giulia De Lellis nel suo gruppo Telegram ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante. E Giulia ha risposto testuali parole: ‘Amo ma quali frecce? Secondo me dopo tre anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora questi mostri’. Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone apposta e Giulia le ha risposto: ‘Ancora? Ma raga sono fatti accaduti sette anni fa… Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da tre anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone hahahah come fate a pensarlo?’”