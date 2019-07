Fiordaliso: “Ci sono dei momenti in cui vado in depressione”

Fiordaliso a Io e te ha raccontato a Pierlugi Diaco gli aspetti più piacevoli e quelli meno piacevoli della sua vita. “Ci sono dei momenti in cui vado in depressione”, dice la cantante di Piacenza, “ti trovi sola e rifletti sul fatto che non hai un compagno, e io non voglio averne. E ci sono i miei figli che non hanno più bisogno di me. Ma comunque mi basto da sola”.

E sugli uomini ha tagliato corto: “Di loro non mi importa più nulla. Se sono diffidente? Sì, molto”. Le sue ultime esperienze evidentemente non sono state serene. Il suo mentore comunque è stato suo padre: “Mi insultava dicendomi di cantare con grinta, e infatti sono sempre lì a urlare. Ormai ce l’ho dentro”.

