Rai1, stasera ci sarà un nuovo appuntamento con “The Resident”

Nuovo doppio appuntamento con la serie “The resident”, in onda su Rai1 alle 21.25, interpretata da Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette. Nel primo episodio dal titolo Pazienti importanti, nell’ala VII dell’ospedale viene ricoverato un famoso giocatore di basebail curato da un medico che, nonostante le sue alte parcelle, non si occupa mai realmente dei pazienti che prende in cura. La dottoressa Hunter si accanisce nel voler sottoporre a chemioterapia un anziano affetto da un tumore incurabile…

A seguire nell’episodio Affari di famiglia, i parenti di Devon sono in città per passare un po’ di tempo con il figlio ormai prossimo al matrimonio. Contrariamente a quanto stabilito dal dottor Beil, Nic e Conrad ricoverano una senza

fissa dimora che si scopre essere stata cacciata da un ospedale vicino perché priva di assicurazione sanitaria…