Ascolti tv giovedì 8 giugno 2023: Top e Flop

La prima serata di giovedì 8 giugno 2023 se la sono contesa il film Gli anni più belli e Zelig. Ma secondo i dati degli ascolti televisivi di ieri né Rai Uno né Canale 5 ha registrato grandi risultati nel prime time. Infatti, sia il film che il noto programma con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio di poco non hanno raggiunto i 2 milioni di telespettatori. Oltre questo c’è da dire che si è di fronte a un risultato di parità. Infatti, i dati auditel di Rai Uno e Canale 5 di ieri sera sono molto simili. La differenza è che il film Gli anni più belli ha registrato la presenza di mille telespettatori in più. Invece, Zelig ha ottenuto uno share poco più alto in quanto ha avuto una durata maggiore.

Di sicuro rispetto ai dati registrati scorsa settimana il programma di Canale 5 con Incontrada e Bisio ha avuto un piccolo aumento di telespettatori. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 8 giugno 2023:

Rai Uno – Gli anni più belli ha ottenuto una media di 1.982.000 spettatori (12.4%);

Canale 5 – Zelig ha intrattenuto 1.981.000 spettatori (14.4%);

Rai Due – Spirale di Bugie è stato seguito da 744.000 spettatori (4.1%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.185.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre – Indovina chi viene a cena ha intrattenuto 628.000 spettatori (3.8%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio è stato seguito da 1.120.000 spettatori (8.4%);

La7 – PiazzaPulita ha ottenuto una media di 805.000 spettatori (4.5%);

Tv8 – Made in Italy, Una casa per ritrovarsi è stato visto da 385.000 spettatori (2.2%);

Nove – The November Man ha intrattenuto 427.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv giovedì 8 giugno 2023: preserale e access prime time