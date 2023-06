Can Yaman mette a tacere tutti i gossip sul suo conto

Negli ultimi giorni l’attore e modello turco Can Yaman è stato al centro di un gossip su una sua presunta nuova fidanzata. Secondo alcuni magazine infatti, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, Yaman avrebbe ritrovato l’amore con Giorgia Colombo, che a differenza di tutte le sue ex sarebbe completamente estranea al mondo dello spettacolo. La notizia era stata divulgata in breve tempo sui social ma Can non aveva ancora né confermato e né smentito il gossip. Oggi però l’attore ha deciso di intervenire sui social. Ecco che cosa ha detto.

Il modello turco ha deciso di mettere a tacere una volta per tutte il gossip e si è espresso sulla presunta love story con Giorgia Colombo. “Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero. Mai stato. Quando ne avevo una vera avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con la teoria che era una cosa finta. Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Bah. Vi assicuro che se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare ad alcune persone un po’ di visibilità fate pure, perdio non c’entro niente… Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze. Menomale che i miei fan ormai hanno imparato a non credere nulla a meno che non verifichi io e a fregarsene. Li ringrazio…”

Queste le parole con le quali Can Yaman ha voluto smentire una volta per tutte i rumors sulla sua presunta nuova storia d’amore. Parole molto dure che suonano quasi come un attacco al mondo del gossip che non starebbe rispettando il desiderio di privacy dell’attore. Infine il riferimento che Yaman ha fatto circa le sue storie passate e rovinate dal gossip è quasi sicuramente rivolto alla relazione con Diletta Leotta. Storia che, stando a quanto aveva raccontato la stessa Leotta nel corso di un’intervista a Verissimo, sarebbe finita a causa di alcuni comportamenti di Can che in alcuni casi risultarono essere eccessivi. La Leotta si era detta molto dispiaciuta per come erano andate le cose con l’attore turco ma pare che Yaman fosse solito lasciarsi andare un po’ tropo durante le feste e questo non piaceva affatto alla Leotta, da sempre molto gelosa.

La conferma è arrivata: a luglio inizieranno le riprese della seconda stagione di “Viola come il mare”, la fortunata serie di Mediaset con Francesca Chillemi. Le puntate andranno poi in onda su Canale 5 nei primi mesi del 2024. La location sarà sempre la stessa: Palermo per girare le esterne e gli studi Videa di Formello, in provincia di Roma, per quanto riguarda gli interni.

Contentissimi i fan della serie che non vedevano l’ora di rivedere l’attore turco e l’ex Miss Italia nei panni dell’ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. Insieme ai due protagonisti sono stati confermati nel cast della serie anche Simona Cavallari, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa e molti altri che hanno contribuito a rendere unica la serie fin dalla prima stagione, andata in onda nel 2022. Non varrà la stessa cosa per la regia che vedrà dei cambiamenti: Francesco Vicario lascerà infatti il timone al regista Alexis Sweet.