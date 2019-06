Rai, informazione e speciali per il turno di ballottaggio delle Amministrative

In occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, Rai garantirà una serie di speciali informativi sui risultati del voto con dirette e servizi sulle principali reti. Saranno interessati al ballottaggio 136 comuni, 124 dei quali con più di 15mila abitanti. Per seguire l’andamento del voto oggi uno “Speciale Tg3” andrà in onda su Rai3 a partire dalle 24 e fino all’1.30.

Rainews24 comincerà ad analizzare i primi risultati dalle 23 di domenica e fino alle 2 di lunedì andrà in onda con uno “Speciale Elezioni”, approfondimento in diretta condotto dal direttore Antonio Di Bella che con Sabrina Bellomo si collegherà con alcune delle principali città in cui si è votato e con Montecitorio, dove esponenti politici commenteranno i primi risultati. Tra gli ospiti Giovanni Diamanti, analista politico, Antonio Blasotta, direttore de Il Mattino di Foggia e Giuseppe De Tommaso, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il segnale di Rainews24 verrà replicato in simulcast anche su Rai1, dall’1.30 alle 6 del mattino.

L’analisi del voto continuerà lunedì 10 giugno sulla prima rete con “Unomattina” e “Tg1”, a partire dalle 6.45. Approfondimenti anche su Rai2 dalle 10.10 alle 11.10 con “Tg2 Italia”, che avrà collegamenti e servizi dai principali comuni interessati. Sempre il Tg2, oltre che in tutte in tutte le sue edizioni, approfondirà l’esito del voto in “Tg2 Post”, in onda dalle 21 alle 21.20.

La programmazione su Rai3 dedicata all’esito del turno di ballottaggio inizierà lunedì mattina alle 7 e proseguirà dalle 7,30 con “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione” della Tgr, quindi nella puntata di “Agorà” in onda dalle 8 alle 10 e poi nello “Speciale Tg3”, in onda dalle 11 alle 12. Anche l’edizione di “Linea Notte” del Tg3 sarà ampiamente dedicata all’esito elettorale.