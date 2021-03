Rai2, torna “Stasera tutto è possibile”

Dopo la pausa sanremese, torna, alle 21.20, l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show di Rai2 condotto da Stefano De Martino. Una serata a tema “Anni ‘80” in cui l’allegria e il buonumore torneranno a riempire l’Auditorium Rai di Napoli, grazie ai giochi e alle prove che rendono unico questo programma, a cominciare dalla celebre Stanza inclinata.

Oltre agli ospiti fissi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Maria De Filippi, protagonisti della sesta puntata saranno Nathalie Guetta, Ciro e Fabio dei The Jackal, Antonio Giuliani, Elenoire Casalegno e l’attrice e web creator Angelica Massera. Immancabile la presenza del Panda, la mascotte del programma “animata” dal ballerino Egon Polzone. Come sempre, non ci saranno né vincitori né vinti, ma solo intrattenimento e leggerezza.