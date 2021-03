Stefania Orlando contro Andrea Roncato a Live Non è La D’Urso: «Astio e livore. Non lo nominerò più, non ne vale la pena»

Stefania Orlando a “Live Non è La D’Urso” contro l’ex marito Andrea Roncato: “ Non lo nominerò più, non ne vale la pena”. Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip, ospite di Barbara D’Urso, mette un punto alle polemiche con Andrea Roncato.

STEFANIA ORLANDO: “NON PARLERO’ PIU’ DI ANDREA RONCATO”

Stefania Orlando, accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, a “Live Non è La D’Urso” è tornata sulla polemica nata con l’ex marito Andrea Roncato mentre era al Grande Fratello Vip. Andrea Roncato ha parlato di un tradimento durante la loro relazione, per poi dedicarle diversi tweet di critica sul social. Lei, reclusa ella Casa, aveva avuto una reazione molte forte: “Ero molto fragile – ha raccontato Stefania Orlando ai microfoni di Barbara D’Urso – stare tanto tempo senza i miei affetti mi ha reso debole. In un altro momento della mia vita avrei reagito in maniera diversa. Le sue frasi si commentano da sole, sono stupita perché l’Andrea che conoscevo non era così. Ho grande rispetto per lui e la famiglia, non entrerò più nel merito della questione. Quando c’eravamo lasciati eravamo in buoni rapporti, non immaginavo l’astio e il livore di certe dichiarazioni”.

L’argomento è chiuso per sempre: “Bisogna dare un taglio al passato, non lo nominerò più perché non ne vale la pena”.

Barbara D’Urso chiede a Stefania Orlando di tendere comunque una mano a Andrea Roncato, ma non ottiene una risposta positiva: “Credo che lui chieda rispetto, abbia frainteso o mi ha visto troppo ingombrante. Non voglio più essere ingombrante”.

