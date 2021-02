La nuova serie che racconta le trasformazioni dell’arte in questo periodo storico. Giovedì 11 Febbraio alle 20.45 anche on demand e in streaming su Now TV

Appuntamento a giovedì 11 Febbraio per l’undicesima puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi.

L’arte ha bisogno di una piazza, in questo periodo più che mai, per esprimersi e valorizzarsi. Per questo, dopo le serie Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, in un momento di grande difficoltà per lo spettacolo e la cultura, Sky Arte mette a disposizione di tutti anche The Square che andrà in onda ogni giovedì alle 20:45 e sarà disponibile in streaming gratuito su Sky Arte e sui profili Facebook ed Instagram di Sky Arte.

The Square è un luogo in costruzione, i cui contenuti vengono dai palcoscenici del mondo dell’arte e della cultura, ora vuoti. La trasformazione in atto porta nuovi modi di fare attività culturale e di questi The Square si fa portavoce. Gli ospiti sono artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che trovano un luogo in cui i loro progetti possano avere spazio e raggiungere il pubblico di cui hanno bisogno, e che ha bisogno di loro.

L’undicesima puntata di The Square si apre con l’intervista via web ad Igiaba Scego, scrittrice romana che ha di recente pubblicato per Bompiani La linea del colore. Un romanzo “multistrato” che racconta la storia di una pittrice americana dalla pelle nera che, a fine ‘800, si trasferisce in Italia. Un’occasione per parlare con Igiaba della rappresentatività delle persone afrodiscendenti nel mondo dell’arte, del cinema e, naturalmente, dell’editoria.

La clip in animazione di questa settimana è dedicata al grande genio di David Lynch e prende spunto dall’apertura in Italia della David Lynch Foundation che, con il progetto “Heal the healers now – Curiamoci di chi ci cura”, offrirà supporto al personale sanitario tramite la Meditazione Trascendentale.

Ospite in studio è Giovanni Gastel, di cui possiamo ammirare le foto nella mostra The People I Like, allestita al MAXXI di Roma. Gastel ha fotografato personaggi notissimi – politici, rock star, attrici… – e nello studio di The Square ne avrà a disposizione uno particolare, Nicolas Ballario. Un’occasione imperdibile per imparare i trucchi del suo mestiere.

È poi la volta di Barbonaggio Teatrale – Delivery, un progetto nato dieci anni fa a Lecce da un’idea di Ippolito Chiarello ma che, durante la pandemia, si è trasformato in una rete di teatro a domicilio diffuso in tutta Italia e anche all’estero: si tratta delle USCA, “Unità speciali di continuità artistica”.

L’ultimo ospite è Samuele Bersani, che da grande musicista quale è, viene accolto da Nicolas in una cornice ad hoc: la copertina di un disco in vinile. In collegamento web, Samuele ci racconta la genesi del suo ultimo disco, il cui titolo è già un manifesto di poetica: Cinema Samuele.

La puntata si conclude come sempre con l’agenda della settimana.