Belen lo conferma: “Sono incinta. Entro nel quinto mese”

“Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, così Belen Rodriguez ha comunicato al settimanale Chi di essere incinta del suo secondo figlio, concepito dalla relazione con Antonino Spinalbanese.

La showgirl argentina è al settimo cielo ed è pronta ad accogliere nella sua vita la nuova creatura. Lui è un ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate nel mondo, che dopo aver conosciuto Belen ha deciso di lasciare, per il momento con la formula dell’aspettativa non retribuita. Pare si conoscano da 8 mesi ma è da questa estate che il loro rapporto è uscito allo scoperto, durante la vacanza a Ibiza. Nessun flirt con un ricco napoletano, quindi, per Belen Rodriguez, che era apparsa sulle copertine di alcuni settimanali in dolce compagnia di un aitante imprenditore.

Nel suo cuore da quasi un anno c’è solo Antonino Spinalbanese: “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile””. Il primo bacio tra i due è scoccato appena qualche giorno dopo il loro incontro e da quel momento sono stati inseparbili.

“Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone ‘potenti’, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazzate. Io l’albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola”, prosegue Belen, che difende con orgoglio il suo uomo. Una gravidanza arrivata in tempi record, che però Belen dichiara sia stata voluta da entrambi: “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”. Nella risposta successiva della showgirl non manca un riferimento all’intervista di qualche settimana fa di Stefano De Martino, secondo il quale il matrimonio non è stato un fallimento: “Per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo”.

Ora Belen Rodriguez non vede l’ora di avere tra le braccia la sua creatura e già sente quale sarà il suo sesso: “Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta”. Non una gravidanza facile per l’argentina, che comunque la affronta con maggiore consapevolezza rispetto alla prima, con le difficoltà delle nausee e del veder cambiare il proprio corpo a cui si aggiungono quelle delle critiche. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi c’è spazio anche per un commento di Antonino Spinalbanese: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo”.

Francesca Galici, ilgiornale.it