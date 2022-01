Partenope TV, Gianfranco Caliendo ospite di “Un po’ del nostro tempo… con Migliore”

Lunedì 10 gennaio, alle ore 17:00, il cantautore Gianfranco Caliendo sarà ospite della trasmissione Un po’ del nostro tempo… con Migliore, in onda su Partenope TV (canale 188 della Campania; canale 190 della Puglia; streaming su www.partenope.tv). Il programma è condotto dal cantante Tonino Migliore. I due artisti hanno collaborato insieme nel 2013, quando Caliendo ha prodotto e arrangiato l’album di Migliore, Amori miei; Gianfranco ha anche composto il brano che dà il titolo al disco, e ha cantanto come guest in Basta avere lei, canzone che originariamente incise nel 1976 con il Giardino dei Semplici.

Gianfranco Caliendo è stato frontman, voce solista, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012. Alcuni risultati conseguiti con il Giardino: 38 anni di carriera; 4 milioni di copie vendute; oltre 2000 concerti; 14 albums pubblicati; 1 Festival di Sanremo e 3 Festivalbar; dozzine di partecipazioni a trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

Molteplici sono le sue attività musicali “dietro le quinte”, che hanno affiancato la sua figura da palco: compositore per altri interpreti; produttore; arrangiatore; vocal coach.

E’ il fondatore dell’Accademia Caliendo, fucina di giovani talenti dal 1998 e punto di riferimento nell’insegnamento del canto moderno a Napoli. Nel 2001, Gianfranco firma il successo sanremese Turuturu, interpretato dalla figlia Giada, che arriverà a vendere nel mondo 1.200.000 copie.

Attualmente, è impegnato nella promozione del suo libro autobiografico: Memorie di un Capellone – Luci ed ombre di un successo anni 70 (IacobelliEditore; prefazione di Giorgio Verdelli). Il 6 settembre 2021, è stato inoltre lanciato il suo nuovo singolo/videoclip, realizzato con la Miele Band: Le Canzoni del Giardino.