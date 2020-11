Jessica Mazzoli rivela: ‘Mandavo foto del mio seno a Morgan per soldi’

Jessica Mazzoli è stremata e infuriata dalle richieste dell’ex compagno Morgan, conosciuto durante la sua partecipazione a X Factor nel 2011 e a cui è stata legata per quasi due anni. I due sono diventati genitori della piccola Lara, che oggi ha quasi 8 anni. “Mandavo le foto del mio seno a Morgan per soldi”, confessa la 29enne al settimanale Nuovo. Ora dice basta.

Qualche settimana fa Jessica, insieme all’attuale fidanzato Diablo Bay, aveva parlato delle strane richieste arrivatele da Marco Castoldi, accusandolo via social, nelle IG Stories. Conferma tutto. “Il mio ex mi chiede in continuazione foto del mio seno, altrimenti non mi manda i soldi per il mantenimento di nostra figlia Lara. Ha superato ogni limite”, rivela al giornale.

La cantante costretta a cedere in cambio del mantenimento della figlia

Dopo un periodo di tregua, la situazione con Morgan è nuovamente precipitata. Ha problemi perché non le arrivano i soldi per il sostentamento della bambina. Non solo: il 47enne continua a essere un padre assente. Eppure in passato ha insistito per vedere lei, Jessica, da sola.

L’artista 29enne ora è legata a Diablo Baby

I due si sono incontrati tre volte: “Ci sono state effusioni, però non sono rimasta a dormire da lui”. La Mazzoli si è però accorta che Morgan aveva una compagna, così ha deciso di non vederlo più. Adesso si parlano solo attraverso messaggi. L’ex di Asia Argento improvvisamente le avrebbe chiesto le foto del suo seno, rifatto di recente. “Ho sempre rifiutato, ma stavolta ho ceduto. Purtroppo ho problemi economici. Gli ho inviato quelle foto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”, chiarisce. Parla di “ricatto sottile”, svelato perché ha capito di aver sbagliato ad assecondarlo. Vuole liberarsi una volta per tutte di Morgan. Jessica sarebbe decisa a chiedere l’affidamento esclusivo della figlia e lasciarsi tutto alle spalle.

Gossip