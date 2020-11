Rai2, oggi nuovo appuntamento con “Quelli che il calcio”

“Qualcosa di nuovo” è il titolo dell’ultimo album di Max Pezzali, la cui uscita era stata inizialmente programmata per aprile, infine posticipata, causa Covid, al 30 ottobre. A “Quelli che il calcio”, su Rai2 alle 14.00, l’ex frontman degli 883 seguirà il match clou delle 15 fra i nerazzurri e l’Atalanta insieme ad altri due interisti doc: il comico Enrico Bertolino e il campione di nuoto Filippo Magnini. A compensare la bilancia del tifo Diana Montano, fidanzata del bomber colombiano Duvan Zapata. Nello studio con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, non mancheranno ovviamente il maestro della racchetta Adriano Panatta, i commenti a caldo di Federico Russo e gli approfondimenti social di Melissa Greta Marchetto.

In questa puntata la consueta finestra sul mondo si spalancherà fino ad abbracciare la vastità dello spazio, grazie all’intervento dell’astronauta Paolo Nespoli, anch’egli interista, che racconterà della corsa alle stelle fra le grandi potenze mondiali.

E poi a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove Enrico Lucci illustrerà i benefici per la psiche del motivazionismo. Motivazioni che forse servirebbero per ravvivare l’entusiasmo di Andrea Pirlo, interpretato dallo strepitoso Ubaldo Pantani. Dopo averli imparati a conoscere nella prima puntata, ritroveremo anche la divertente Luisella Costamagna di Brenda Lodigiani e la rabbia del popolo delle mamme, in cui si è così ben calata Barbara Foria. A ripristinare un po’ d’ordine ci penserà invece l’Agente Mormora, il surreale personaggio di Toni Bonji.

La ricca giornata calcistica si aprirà all’ora di pranzo con Lazio-Juventus, con due inviati dallo stadio Olimpico: l’ex schermidore Stefano Pantano per i biancocelesti e l’attore comico e regista Massimiliano Bruno per i bianconeri. Allo stadio di Bergamo il conduttore Omar Fantini e il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin presenzieranno per aggiornarci live sull’altro big match Inter-Atalanta. A Genova un’altra giornalista schierata, Francesca Brienza, commenterà Genoa-Roma in compagnia del comico ligure Antonio Ornano. Soffrirà invece solitario a Torino il granata Boosta, visto che la sua controparte del Crotone, Marcello Cirillo, sarà costretto a guardare da lontano la partita fra piemontesi e calabresi, a causa delle recenti restrizioni agli spostamenti tra queste regioni.