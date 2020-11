Il segreto anticipazioni: Marta va via, Rosa ha la sua prima vittoria

Dolores cerca in tutti i modi di capire che cosa è successo a Tiburcio nei giorni in cui si è allontanato da casa ed ecco che sta per arrivare una rivelazione inattesa che forse non farà molto piacere alla donna, di che cosa si tratta? Ve ne parliamo nelle anticipazioni de Il segreto per la puntata di domenica 8 novembre 2020. Anche questo sabato infatti la soap spagnola non va in onda, si torna alla domenica con le ultime da Puente Viejo.



C’è una strana sensazione nell’aria in casa di Don Ignacio. L’uomo infatti continua a credere la mamma di Pablo non abbia buone intenzioni. E’ possibile che ci siano dei motivi dietro a questo interessamento? Un motivo economico, la donna vuole soldi? Francisca è molto arrabbiata con Isabel per quello che è successo ma alla fine ha scoperto che non è stata lei a creare problemi. Francisca è arrivata persino a minacciare Isabel con una pistola alla testa ma alla fine le due donne hanno capito che c’è un nemico in comune che sta tramando alle loro spalle…Scopriamo i dettagli con le ultime notizie in arrivo da Puente Viejo.

Donna Francisca ha in mente un piano per sbarazzarsi di donna Eulalia una volta per tutte, ma donna Isabel non sembra essere d’accordo con lei. Don Ignacio, dopo aver accolto (seppur con una certa freddezza) Maria Jesus, la affronta in privato, convinto che il suo interesse per Pablo sia solamente una facciata per poter ottenere qualcosa. In casa, intanto, c’è un clima di tristezza, a causa della partenza di Marta. L’unica che sembra non essere dispiaciuta è Rosa, che ora ha campo libero con Adolfo. Ovviamente la ragazza non ha detto a nessuno che è stata lei a chiedere a sua sorella di andare via. Marta se n’è andata per il bene del bambino che Rosa aspetta…

Ma questo sacrificio servirà davvero a qualcosa? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate de Il segreto che ci aspettano ancora per una settimana, dopo il day time del Grande Fratello VIP 5. Prossimamente infatti arriva su Canale 5 il day time di Amici e questo significa che ci sarà una puntata ancora più corta della soap spagnola che si avvia comunque, alla chiusura.





Ultimenotizieflash.com