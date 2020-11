Rai4, stasera torna il cinema con “Good People”

Il grande cinema è protagonista su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il thriller “Good People”, in onda alle 21.20.

Una coppia in difficoltà economica entra in possesso di una valigetta piena di soldi, rinvenuta nella stanza subaffitatta a un uomo trovato morto per overdose: si tratta della refurtiva di una rapina ai danni di uno spacciatore francese.

Che fare? Dilemmi morali investono due persone comuni mosse dal bisogno, che inevitabilmente si troveranno a combattere con la malavita e con la polizia corrotta in un film coinvolgente che vanta la presenza, nel ruolo di protagonisti, di James Franco e Kate Hudson, affiancati da professionisti come Tom Wilkinson e Omar Sy.