Morto Alessandro Alessandro, fu pianista del “Maurizio Costanzo Show” e di “Agenzia matrimoniale”

Addio ad Alessandro Alessandro. Il pianista si è spento a 62 anni, era noto per aver lavorato in diverse trasmissioni televisive, dal “Maurizio Costanzo Show” e “Agenzia matrimoniale” negli anni 80, fino al più recente “G Day” con Geppy Cucciari. Ma aveva collaborato anche con big della musica italiana come Lucio Dalla, Pino Daniele, Renato Zero e Antonello Venditti. Alessandro era malato da due anni.

Alessandro Alessandro era sposato con la giornalista del Tg1 Cristina Guerra, e aveva tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. La sua carriera, dopo gli inizi passati nei piano bar di Roma dove si era trasferito dalla natia Roscigno, in provincia di Salerno, aveva avuto una svolta importante nel 1984, quando Maurizio Costanzo lo aveva chiamato per sostituire temporaneamente Franco Bracardi per il “Maurizio Costanzo Show”.

Sul finire del decennio poi diventò una presenza fissa ad “Agenzia matrimoniale”, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Marta Flavi. E proprio la Flavi, che era legata da amicizia al maestro sin da quei tempi, ha voluto ricordarlo con un post su Instagram.

Anche la speaker di Radio Monte Carlo, Rosaria Renna, ha voluto ricordare Alessandro Alessandro con un tweet.