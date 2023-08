Angus Cloud, la madre dell’attore di “Euphoria” non crede al suicidio

L’attore Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie “Euphoria”, è morto a soli 25 anni qualche giorno fa. La madre, Lisa Cloud, ha dedicato un commovente post alla scomparsa del figlio: “Mi ha dato la buonanotte e mi ha detto che ci saremmo visti la mattina successiva”, spiegando anche il suo punto di vista sulla morte del ragazzo. La donna ha contestato la ricostruzione per cui Angus si sarebbe tolto la vita per la disperazione della morte del padre Conor Hickey avvenuta due settimane prima: “Non aveva intenzione di lasciare questo mondo”.

La morte Angus Cloud è deceduto nella casa di famiglia, ma Tmz riferisce di una chiamata della madre al 911 per una possibile overdose. Sarebbe stato dichiarato morto sul posto. Secondo una fonte del tabloid, il giovane era alle prese con tendenze suicide in particolare dopo la scomparsa del padre in Irlanda solo una settimana fa.

Il messaggio della madre La madre di Angus ha voluto chiarire: “Amici, voglio che sappiate che, sebbene mio figlio fosse profondamente addolorato per la prematura scomparsa del padre a causa del mesotelioma, il suo ultimo giorno di vita è stato gioioso. Stava riorganizzando la sua camera, con l’intenzione di rimanere a lungo nella casa che amava. Parlava di voler sostenere emotivamente ed economicamente la sorella al college. Non aveva intenzione di lasciare questo mondo”. E ha poi continuato: “Quando ci siamo abbracciati e dati la buonanotte, ci siamo detti quanto ci amassimo, e lui ha detto che ci saremmo visti al mattino. Non so se e cosa abbia assunto. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania, si è addormentato e non si è più svegliato”. Infine la donna invita tutti a ricordare il ragazzo in un modo speciale: “Vi chiedo di compiere casuali gesti di gentilezza nella vostra vita quotidiana”.

Attore per caso Compagno di classe alla Oakland School for the Arts della star di Euphoria, Zendaya, Cloud si è ritrovato attore per caso. Fu notato mentre camminava per strada a Brooklyn da Eléonore Hendricks, casting scout della serie che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti al liceo alla ricerca di se stessi e della propria identità, tra amicizie, amori, traumi passati e presenti, sesso e droga. Inizialmente il giovane pensò che si trattasse di una truffa. Dopo aver avuto un colloquio con la direttrice del casting, Jennifer Venditti, si è ritrovato a essere il co-protagonista per le prime due stagioni. Cloud interpretava Fez in modo così naturale al punto da far sospettare che il giovane fosse identico al personaggio. Lui ha sempre respinto questa teoria. “Mi infastidisce – disse in un’intervista a Variety – quando le persone pensano, ‘deve essere proprio facile! Sei te stesso’. ‘Perché non fate voi? – Dico io – Non è così semplice. Do me stesso al personaggio, credete ciò che volete, non ha niente a che fare con me”.