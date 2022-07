Contrabbando, la nuova canzone di Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Da venerdì 8 luglio si può ascoltare Contrabbando, nuovo singolo di Tropico (alias Davide Petrella) interpretato insieme a Cesare Cremonini e Fabri Fibra

Cesare Cremonini è tra i protagonisti dell’estate 2022 con il suo tour negli stadi che, come da previsione, sta avendo un grande successo. Per il cantante emiliano, però, le soddisfazioni non sono finite qui perché da venerdì 8 luglio è possibile ascoltare un suo nuovo singolo, Contrabbando, canzone interpretata insieme a Tropico e Fabri Fibra.

I DETTAGLI DELLA CANZONE CONTRABBANDO

L’annuncio dell’uscita del singolo è stato dato da Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un lungo messaggio a riguardo, insieme a una foto di copertina che lo ritrae seduto su un tavolino da bar accanto a Cesare Cremonini, che legge il giornale, e Fabri Fibra. Tropico ha spiegato che la canzone in questione è un progetto che segue da tempo, con il titolo che deriva dal fatto che le idee, in questo periodo, sono di contrabbando perché c’è un ingorgo di informazioni, opinioni, eventi, musica che rischia di far perdere i propri pensieri. Inoltre, Tropico ha tenuto a presentare i suoi collaboratori Cesare Cremonini e Fabri Fibra, affermando che anche loro sentivano il bisogno di cimentarsi in questa sfida tanto che tale collaborazione è avvenuta in maniera del tutto naturale. Tropico ha svelato inoltre che il pezzo è stato registrato nel giro di due settimane ed è prodotto da Starchild, D-Ross, Startuffo e lo stesso Davide Petrella. Il cantautore napoletano, classe ‘85, ha debuttato nel mondo della musica con la band Le Strisce, per poi intraprendere in seguito la carriera da solita. Risulta essere uno degli autori più richiesti in Italia, vantando collaborazioni non solo con Cesare Cremonini e Fabri Fibra, ma anche con Elisa, Gianna Nannini, Rkomi, Ghali, Fedez, J-Ax, Mahmood, Marracash, Jovanotti e Gué Pequeno.

L’ESTATE DI CESARE CREMONINI E FABRI FIBRA

I due artisti vivranno un’estate all’apposto per quanto riguarda gli appuntamenti dal vivo. L’artista emiliano, infatti, ha da poco concluso il suo tour che si è chiuso sabato 2 luglio a Imola, dove ha cantato all’interno dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, sede del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, che quest’anno ha visto vincere la Red Bull di Max Verstappen. Il rapper, invece, è atteso da una lunga serie di concerti che, dopo la data di Lugano del 6 luglio, proseguiranno sabato 9 luglio in occasione del Mengo Music Fest di Arezzo al Parco il Prato, per concludersi direttamente lunedì 3 ottobre a Firenze per il consueto Tuscany Hall.