Demi Moore e Andie svelano la prima collaborazione in edizione limitata. La collezione collaborativa di ispirazione vintage progettata pensando a ogni donna

L’attrice, icona e autrice di best-seller Demi Moore e Andie , il marchio che aiuta le donne a trovare costumi da bagno alla moda e inclusivi, lanciano oggi la loro prima collezione in edizione limitata di costumi da bagno di ispirazione vintage con nuovi stili e tessuti, oltre a una nuovissima stampa Firework .

La collezione Demi Moore (in foto) x Andie presenta 10 stili di brand inediti tra cui The Marseilles One-Piece, The Deep V One-Piece, The Tropez One-Piece, The Monaco Top and Bottom, The Tropez Top and Bottom, The Cannes Top e Bottom e il fondo di Marsiglia. Traendo ispirazione dalla sua collezione di abiti vintage provenienti da tutto il mondo, Demi è stata molto attenta nell’elaborare tagli e gli stili vintage che possano essere modernizzati per vestibilità e comfort. La collezione, che va da $ 75 a $ 155, vanta una nuovissima stampa Firework ed è realizzata con tessuti di fascia alta provenienti direttamente dall’Italia e dalla Francia, ed è prodotta in una boutique in Marocco.

Demi Moore è una dei primi investitori in Andie ed è una sostenitrice a lungo termine della missione del marchio per elevare le donne e aiutarle a sentirsi sicure dentro e fuori dall’acqua. La coppia aveva già collaborato a una campagna intitolata “TOGETHER”, che vedeva la partecipazione delle figlie di Demi, Rumer, Scout e Tallulah Willis, e celebrava i temi forti del marchio di comfort, vestibilità e stile negli amati stili da eroe di Andie.

“Dopo aver collaborato per la campagna “TOGETHER” dell’anno scorso, ero entusiasta di collaborare di nuovo con il marchio. Questa volta, ci siamo uniti per progettare insieme una collezione di costumi da bagno completamente nuova”, ha affermato Demi Moore. “I costumi da bagno Andie sono diventati un punto fermo nel mio guardaroba. Lavorare direttamente con il team di Andie è stata un’esperienza stimolante e appagante abbiamo creato capi da bagno significativi influenzati dalla mia predilezione per la moda vintage, tenendo presente le donne in ogni fase della loro vita”.

La collezione è stata girata in Costa Azzurra, a Marsiglia e dintorni. Il marchio ha lavorato con il fotografo cinematografico di Los Angeles Drew Escriva, che ha fotografato Demi per una pellicola. Demi ha lavorato a stretto contatto con il team creativo per lo styling e lo scouting delle location, il che si è tradotto in 10 ore di riprese energiche e appassionate.

Andie si impegna a portare costumi da bagno ben aderenti e progettati con cura per le donne di tutte le età e taglie dalla 0 alla 26. Nel dicembre 2021, Andie ha raccolto un round di finanziamento di Serie B da 18,5 milioni di dollari guidato da Marcy Venture Partners. Celebrando il suo 5° anniversario nel 2022, l’azienda in rapida crescita ha venduto più di 1 milione di costumi da bagno fino ad oggi.

“Demi Moore ha affascinato milioni di persone durante la sua fenomenale carriera. Con uno stile innegabile e un’attenzione per i dettagli impressionante, abbiamo ritenuto che fosse l’abbinamento perfetto per Andie”, ha affermato Michelle Copelman, vicepresidente del marchio e del design di Andie. “Demi ha preso parte a ogni fase del processo di progettazione, dagli schizzi alle sagome, dalla selezione dei tessuti alla finalizzazione degli ultimi ritocchi. Siamo così entusiasti di collaborare con un’icona della moda così influente per questa collezione davvero speciale e non vediamo l’ora di condividerla con le donne di tutto il mondo”.