La Rai vorrebbe Lorella Cuccarini. Resterà ad Amici?

Nelle ultime settimane si era vociferato un possibile ritorno di Lorella Cuccarini in Rai. Nelle ultime ore, queste voci si sono fatte più insistenti. Dopo la fine dell’esperienza a La vita in diretta, per la showgirl e conduttrice televisiva si erano aperte le porte di Mediaset. Da tre anni, infatti, Lorella è insegnate ad Amici e sembrerebbe aver trovato una sua dimensione nel programma di Maria De Filippi.

Nella Rai Meloni, qualcuno potrebbe aver pensato a lei per riempire la tanto discussa fascia pomeridiana del palinsesto di Rai 1. Serena Bortone, che occupa quello spazio con Oggi è un altro giorno, è data in uscita (probabilmente con direzione Rai 3) e ancora non si hanno conferme su chi potrebbe prendere il suo posto. Stando a quanto riportato a Viale Mazzini avrebbero proposto proprio a Lorella Cuccarini lo spazio pomeridiano di Rai 1, più la conduzione di alcune prime serate.

Pare che Lorella avrebbe rifiutato l’offerta, scegliendo di restare a Mediaset. La showgirl si è ritagliata un suo spazio ad Amici e non sembra intenzionata a lasciarlo per tornare a Viale Mazzini. L’ultimo programma condotto in Rai fu La vita in diretta, assieme ad Alberto Matano, nella stagione 2019 – 2020. La mancata conferma per l’anno 2020 – 2021 spinse Lorella su Mediaset, ricoprendo il ruolo di insegnante ad Amici.

Con il rifiuto di Lorella Cuccarini, il pomeriggio di Rai 1 rimane ancora incerto. Se Serena Bortone viene data in uscita, è anche vero che, ad oggi, non sembrerebbe esserci un nome preciso per una sua sostituzione. Probabilmente, la showgirl era il candidato numero uno, ma il suo rifiuto potrebbe aver aperto le porte a nuovi, sorprendenti, scenari. Negli ultimi giorni, infatti, stanno circolando diverse ipotesi su chi potrebbe ricoprire quello spazio nel palinsesto.